Чехія буде вакцинувати проти COVID-19 всіх охочих із 1 червня

Громадяни Чехії з 1 червня зможуть зробити щеплення проти коронавірусу тільки за однієї умови – власного бажання. Адже країна вже замовила 27 мільйонів доз вакцини.
І це при тому, що населення країни ледь більше за 10 мільйонів людей. Про такі плани заявив у відеозверненні 2 травня глава чеського уряду Андрей Бабіш.
Важливо знати Одна доза COVID-вакцини захищає від нових штамів, але не всіх: кого саме
Чехія планує дозволити вакцинуватися усім громадянам із 1 червня
Щеплення проти COVID-19 у Чехії здійснюють за певним планом. Зараз вакцинують людей, старших за 55 років. А з 5 травня записатися на отримання дози зможуть громадяни віком від 50 до 54 років (їх приблизно 690 тисяч).
Уряд країни оцінює темпи вакцинації дуже добре. Якщо не трапиться чогось екстраординарного, вже з 1 червня щеплення зможуть отримати всі охочі віком від 16 років.
У червні ми відкриємо вакцинацію для всіх вікових категорій,
– заявив у відеозверненні прем’єр Чехії Андрей Бабіш.
Він наголосив, що запасів вакцини мало б вистачити, щоб спокійно щотижня "знижувати вікову планку на 5 років". Адже загалом Чехія замовила майже 27 мільйонів доз вакцини, а чисельність населення країни – 10,7 мільйона.
Коротко про ситуацію з коронавірусом та вакцинацією у Чехії
- За даними МОЗ Чехії, понад 2 мільйони громадян країни отримали принаймні одну дозу вакцини. Два уколи зробили вже понад мільйон людей. Показники захворюваності на коронавірус повернулися до рівня вересня 2020 року.
- Чехів щеплювали вакцинами Pfizer, Moderna та AstraZeneca. Наприкінці квітня також стало відомо, що країна отримає і препарат від Johnson & Johnson.