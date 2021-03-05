Чехія просить сусідні країни прийняти пацієнтів з COVID-19

Чеська Республіка попросила Німеччину, Швейцарію та Польщу прийняти пацієнтів з COVID-19, оскільки у місцевих лікарнях критична ситуація.

Медична система Чехії перевантажена

Чехія є однією з найбільш постраждалих країн у світі за останні тижні, оскільки багато регіональних лікарень через наплив хворих на коронавірус змушені були перевезти їх в інші місця. Про це 5 березня заявило Міністерство охорони здоров'я Чехії.

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Велика кількість нещодавно інфікованих пацієнтів посилило тиск на систему охорони здоров'я, а кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, зростає,

– йдеться в повідомленні міністерства.

Кількість госпіталізованих зростає

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, станом на ранок п'ятниці госпіталізації потребували 8 135 пацієнтів з коронавірусом, серед них 1 735 потребують інтенсивної терапії.

У деяких регіонах лікарні вичерпали свої можливості, і вони більше не можуть надавати належну допомогу або приймати нових пацієнтів без допомоги інших,

– сказав міністр охорони здоров'я Ян Блатний.

Загалом в країні доступно 13% загальної потужності інтенсивної терапії, тоді як у столиці Празі цей показник - 5%.

Коротко про захворюваність в Чехії

Кількість померлих перевищила 20 тисяч людей. За кількістю померлих на 100 тисяч населення Чехія поступається лише Гібралтару та Сан-Марино (де живе менш як 100 тисяч), йдучи врівень з Бельгією.

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