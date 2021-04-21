Чехія розпочинає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson
Чехія почала вакцинацію своїх громадян проти коронавірусу препаратом Johnson&Johnson. Його нещодавно звинувачували у виникненні тромбів.
Джерело:ABC
Johnson&Johnson в Чехії
Міністерство охорони здоров'я Чехії повідомило, що перші 14 400 доз будуть відправлені лікарям загальної практики по всій країні. Очікується, що на наступному тижні доставлять ще 24 тисяч вакцини Johnson&Johnson.
Читайте також: Людям, які хворіли на коронавірус, все одно потрібно дві дози вакцини
Вакцинація проти коронавірусу в Чехії
До 20 квітня органи охорони здоров'я Чехії зробили щеплення майже 2,6 мільйона людям з 10,7-мільйонного населення як мінімум однією дозою вакцин Pfizer, Moderna або AstraZeneca.
Що відомом про вакцину Johnson&Johnson
- Ефективність вакцини становить 66%.
- Для формування імунітету застосовують одну дозу.
- Виготовляє препарат бельгійська компанія Janssen.
- Вважається, що через 14 днів після вакцинації вона з імовірністю 77% рятує від важкого перебігу захворювання, а через 28 днів цей захист зростає до 85%.
- Європейське агентство з лікарських засобів оголосило у вівторок, що виявило можливий зв'язок між щепленням і утворення надзвичайно рідкісних тромбів. Водночас експерти агентства підтвердили, що переваги вакцини переважують ризики від її використання.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною