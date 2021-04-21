Чехія розпочинає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson

Чехія почала вакцинацію своїх громадян проти коронавірусу препаратом Johnson&Johnson. Його нещодавно звинувачували у виникненні тромбів.

Johnson&Johnson в Чехії

Міністерство охорони здоров'я Чехії повідомило, що перші 14 400 доз будуть відправлені лікарям загальної практики по всій країні. Очікується, що на наступному тижні доставлять ще 24 тисяч вакцини Johnson&Johnson.

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Вакцинація проти коронавірусу в Чехії

До 20 квітня органи охорони здоров'я Чехії зробили щеплення майже 2,6 мільйона людям з 10,7-мільйонного населення як мінімум однією дозою вакцин Pfizer, Moderna або AstraZeneca.

Що відомом про вакцину Johnson&Johnson

Ефективність вакцини становить 66%.

Для формування імунітету застосовують одну дозу.

Виготовляє препарат бельгійська компанія Janssen.

Вважається, що через 14 днів після вакцинації вона з імовірністю 77% рятує від важкого перебігу захворювання, а через 28 днів цей захист зростає до 85%.

Європейське агентство з лікарських засобів оголосило у вівторок, що виявило можливий зв'язок між щепленням і утворення надзвичайно рідкісних тромбів. Водночас експерти агентства підтвердили, що переваги вакцини переважують ризики від її використання.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу