Чехія розпочинає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson

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Чехія почала вакцинацію своїх громадян проти коронавірусу препаратом Johnson&Johnson. Його нещодавно звинувачували у виникненні тромбів.
Міністерство охорони здоров'я Чехії повідомило, що перші 14 400 доз будуть відправлені лікарям загальної практики по всій країні. Очікується, що на наступному тижні доставлять ще 24 тисяч вакцини Johnson&Johnson.
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До 20 квітня органи охорони здоров'я Чехії зробили щеплення майже 2,6 мільйона людям з 10,7-мільйонного населення як мінімум однією дозою вакцин Pfizer, Moderna або AstraZeneca.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу