Чехія відмовиться від локдауну під час нової хвилі COVID-19

Уряд Чехії прогнозує чергову хвилю коронавірусу, але загальнонаціональний локдаун вводити не планують. В уряді повідомили про високий рівень підготовки до можливого погіршення ситуації.

Попри зростання захворюваності локдауну не буде

Наразі статистика захворюваності в країні свідчить про початок нової хвилі епідемії. Зокрема, міністр охорони здоров'я Адам Войтех вважає, що найближчим часом в країні буде нова хвиля епідемії.

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Водночас в країні фіксують значно нижчий показник госпіталізацій, ніж під час попередніх хвиль.

В уряді вважають, що рівень підготовки країни до четвертої хвилі коронавірусу набагато краще, тому локдауну не буде.

Втім, проблемою в Чехії є те, що близько 400 тисяч людей старше 60 років не вакцинувалися від коронавірусу.

До слова, Чехія дозволила в'їзд вакцинованим громадянам з 23 серпня. Вони мають бути щеплені вакциною, яка схвалена Європейським агентством з медицини (EMA). У переліку є 5 препаратів, усі вони використовуються в Україні.

Коротко про ситуацію з COVID-19 в Чехії

Станом на 8 вересня в Чехії повідомили про 1,6 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Жертвами хвороби стали, за даними університету Гопкінса, понад 30 тисяч громадян країни.

Лише 54% громадян Чехії отримали щеплення від коронавірусу. Це ставить рівень вакцинації в країні нижче середнього показника по ЄС.

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