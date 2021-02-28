У Чехії хочуть зобов'язати великі компанії тестувати на COVID-19 усіх працівників
У Чехії планують зобов'язати усі великі компанії тестувати своїх працівників на коронавірус. З такою ідеєю виступив прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш. В іншому випадку, кажуть в уряді, підприємствам доведеться платити штрафи або взагалі припиняти діяльність.
Джерело:IDNES
Цю пропозицію Бабіша Кабмін Чехії має обговорити вже 1 березня.
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За невиконання вимоги штрафуватимуть на 500 тисяч крон
Стосуватимуться нові правила компаній, на яких працюють більше ніж 250 осіб. Якщо пропозицію схвалять, то, у випадку відмови від тестування, підприємствам доведеться заплатити до 500 тисяч чеських крон штрафу.
У такий спосіб влада Чехії хоче врятувати країну від чергового локдауну. Поки що невідомо, як саме відбуватиметься процедура та чи буде тестування на COVID-19 регулярним.
В країні до 28 березня продовжили надзвичайний стан
До цієї пропозиції уряд закликали зупинити роботу тих підприємств, які не є критично важливими.
У Чехії, зазначимо, з 1 березня вводять жорсткіші обмеження:
- Закривають школи та дитсадки – проте дітей медиків прийматимуть.
- Не працюватимуть непродуктові магазини.
- Продовжать обмеження на пересування між окремими регіонами.
- Обов'язкове носіння масок на вулиці.
Яка ситуація з коронавірусом в Чехії?
Станом на 28 лютого в країні виявили більше ніж 1 мільйон 235 тисяч випадків коронавірусу, померли понад 20 330 осіб, Одужали більше ніж 1 мільйон людей.
Дані РНБО
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