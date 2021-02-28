У Чехії хочуть зобов'язати великі компанії тестувати на COVID-19 усіх працівників

У Чехії планують зобов'язати усі великі компанії тестувати своїх працівників на коронавірус. З такою ідеєю виступив прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш. В іншому випадку, кажуть в уряді, підприємствам доведеться платити штрафи або взагалі припиняти діяльність.

Цю пропозицію Бабіша Кабмін Чехії має обговорити вже 1 березня.

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За невиконання вимоги штрафуватимуть на 500 тисяч крон

Стосуватимуться нові правила компаній, на яких працюють більше ніж 250 осіб. Якщо пропозицію схвалять, то, у випадку відмови від тестування, підприємствам доведеться заплатити до 500 тисяч чеських крон штрафу.

У такий спосіб влада Чехії хоче врятувати країну від чергового локдауну. Поки що невідомо, як саме відбуватиметься процедура та чи буде тестування на COVID-19 регулярним.

В країні до 28 березня продовжили надзвичайний стан

До цієї пропозиції уряд закликали зупинити роботу тих підприємств, які не є критично важливими.

У Чехії, зазначимо, з 1 березня вводять жорсткіші обмеження:

Закривають школи та дитсадки – проте дітей медиків прийматимуть.

Не працюватимуть непродуктові магазини.

Продовжать обмеження на пересування між окремими регіонами.

Обов'язкове носіння масок на вулиці.