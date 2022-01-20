Відмова від обов'язкової вакцинації

Обов'язкова вакцинація мала бути введена для людей віком від 60 років, медиків, поліцейських, пожежників та студентів медичних закладів з березня 2022 року.

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Але в грудні адміністрацію Бабіша змінив новий уряд, сформований п’ятьма партіями на чолі з прем’єр-міністром Петром Фіалою. Новий глава уряду наголосив на важливості вакцинації, але зазначив, що рівень щеплень серед окремих категорій громадян і так сягає 90%.

Противники обов'язкової вакцинації влаштували кілька акцій протесту в Празі та інших містах країни.

Коронавірус у Чехії

62,9% чехів вважаються повністю вакцинованими, це нижче середнього показника в ЄС. Майже 3,4 мільйона людей у ​​країні з населенням 10,5 мільйонів також отримали третю дозу щеплення.

Рівень зараження 18 січня становив 950 нових випадків на 100 000 жителів, днем ​​раніше – 799.

Попри рекордні цифри, кількість хворих на COVID-19 у лікарнях знизилася до 1635, а 252 потребують інтенсивної терапії.

За останню добу коронавірус діагностували у 28 469 людей.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



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