У Чехії скасовують обов'язкову вакцинацію

Новий чеський уряд відхилив план попереднього уряду, згідно з яким люди похилого віку та люди деяких професій мали обов'язково проходити вакцинацію від коронавірусу.

Відмова від обов'язкової вакцинації

Обов'язкова вакцинація мала бути введена для людей віком від 60 років, медиків, поліцейських, пожежників та студентів медичних закладів з березня 2022 року.

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Але в грудні адміністрацію Бабіша змінив новий уряд, сформований п’ятьма партіями на чолі з прем’єр-міністром Петром Фіалою. Новий глава уряду наголосив на важливості вакцинації, але зазначив, що рівень щеплень серед окремих категорій громадян і так сягає 90%.

Противники обов'язкової вакцинації влаштували кілька акцій протесту в Празі та інших містах країни.

Коронавірус у Чехії

62,9% чехів вважаються повністю вакцинованими, це нижче середнього показника в ЄС. Майже 3,4 мільйона людей у ​​країні з населенням 10,5 мільйонів також отримали третю дозу щеплення.

Рівень зараження 18 січня становив 950 нових випадків на 100 000 жителів, днем ​​раніше – 799.

Попри рекордні цифри, кількість хворих на COVID-19 у лікарнях знизилася до 1635, а 252 потребують інтенсивної терапії.

За останню добу коронавірус діагностували у 28 469 людей.



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