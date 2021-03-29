У Чехії виявили новий штам коронавірусу
Чеська лабораторія у Брно Elisabeth Pharmacon виявила новий штам коронавірусу. За словами науковців, він не є небезпечнішим аніж "британський" штам.
Джерело:Novinky
Що виявили у Чехії
Досі такий штам COVID-19 у пацієнтів не виявляли. Про це розповів гендиректор лабораторії Омар Шері.
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Мутація пов'язана із білком Спайка.
На щастя, мутація перебуває у положенні, яке не повинно впливати на зв'язування антитіл або клітинних рецепторів,
– заявив Шері.
Вивчення нового штаму наразі триває. Дослідники вважають, що вже винайдені вакцини проти COVID-19 є дієвими проти нього.
Зауважимо, наприкінці лютого ця ж лабораторія виявила поширення мутації "південноафриканського" коронавірусу в одному з дитячих садків Брно.
Ситуація з коронавірусом у Чехії
- Станом на 29 березня, коронавірусом заразилися понад 1,5 мільйона громадян Чехії, повідомляє Worldometers.
- З них понад 1,3 мільйона хворих одужали, а 25 874 – на жаль, померли.
- Уряд Чехії продовжив та посилив карантин до 11 квітня.
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