Чеська лабораторія у Брно Elisabeth Pharmacon виявила новий штам коронавірусу. За словами науковців, він не є небезпечнішим аніж "британський" штам.

Що виявили у Чехії

Досі такий штам COVID-19 у пацієнтів не виявляли. Про це розповів гендиректор лабораторії Омар Шері.

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Мутація пов'язана із білком Спайка.

На щастя, мутація перебуває у положенні, яке не повинно впливати на зв'язування антитіл або клітинних рецепторів,

– заявив Шері.

Вивчення нового штаму наразі триває. Дослідники вважають, що вже винайдені вакцини проти COVID-19 є дієвими проти нього.

Зауважимо, наприкінці лютого ця ж лабораторія виявила поширення мутації "південноафриканського" коронавірусу в одному з дитячих садків Брно.

Зверніть увагу! Лабораторія Elisabeth Pharmacon розробила набір для тестування, який виявляє не тільки зараження коронавірусом, а й те, чи є він мутованим штамом з Великої Британії та Південної Африки.

Ситуація з коронавірусом у Чехії