Європейський центр профілактики та контролю захворювань нині вивчає AY 4.2, щоб з'ясувати, чи може він бути більш стійким до вакцинації або лікування.
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Його частота дещо зростає в європейських країнах, наприклад у Великій Британії. Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку ж стійкість до антитіл, як і інші різновиди штаму Дельта,
– йдеться в повідомленні.
Значно сильніше занепокоєння викликає мутація E484K. Але в Чехії поки що не зафіксували поширення цього варіанту.
Чеські лабораторії секвенували в цілому 7 176 зразків в рамках Дельта-мутації й не знайшли підваріант E484K в жодному з них,
– розповіла керівниця Національної референтної лабораторії Гелена Іржинцова.
Що відомо про штам AY 4.2
- Перші випадки цього штаму зафіксували у Великій Британії.
- AY.4.2 – нащадок варіанту Дельта (B.1.167.2), який має 2 характерні мутації в шипі: Y145H і A222V.
- Професор комп'ютерної системної біології в Університетському коледжі Лондона Франсуа Балу зауважив, що цей варіант поки що зустрічається рідко.