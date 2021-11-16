Європейський центр профілактики та контролю захворювань нині вивчає AY 4.2, щоб з'ясувати, чи може він бути більш стійким до вакцинації або лікування.

До теми У Норвегії виявили новий штам коронавірусу

Його частота дещо зростає в європейських країнах, наприклад у Великій Британії. Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку ж стійкість до антитіл, як і інші різновиди штаму Дельта,

– йдеться в повідомленні.

Значно сильніше занепокоєння викликає мутація E484K. Але в Чехії поки що не зафіксували поширення цього варіанту.

Чеські лабораторії секвенували в цілому 7 176 зразків в рамках Дельта-мутації й не знайшли підваріант E484K в жодному з них,

– розповіла керівниця Національної референтної лабораторії Гелена Іржинцова.

Важливо: Дельта-штам і його варіанти, зокрема AY.43, складають приблизно 98% всіх випадків інфікування коронавірусом в Чехії.

Що відомо про штам AY 4.2