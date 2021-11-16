У Чехії виявили новий варіант коронавірусу

У Чехії вперше зареєстрували 3 випадки інфікування AY 4.2 – це різновид штаму коронавірусу Дельта. Поширення цього варіанту зараз ретельно контролюється.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань нині вивчає AY 4.2, щоб з'ясувати, чи може він бути більш стійким до вакцинації або лікування.

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Його частота дещо зростає в європейських країнах, наприклад у Великій Британії. Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку ж стійкість до антитіл, як і інші різновиди штаму Дельта,

– йдеться в повідомленні.

Значно сильніше занепокоєння викликає мутація E484K. Але в Чехії поки що не зафіксували поширення цього варіанту.

Чеські лабораторії секвенували в цілому 7 176 зразків в рамках Дельта-мутації й не знайшли підваріант E484K в жодному з них,

– розповіла керівниця Національної референтної лабораторії Гелена Іржинцова.

Що відомо про штам AY 4.2

Перші випадки цього штаму зафіксували у Великій Британії.

AY.4.2 – нащадок варіанту Дельта (B.1.167.2), який має 2 характерні мутації в шипі: Y145H і A222V.

Професор комп'ютерної системної біології в Університетському коледжі Лондона Франсуа Балу зауважив, що цей варіант поки що зустрічається рідко.

Дельта-штам і його варіанти, зокрема AY.43, складають приблизно 98% всіх випадків інфікування коронавірусом в Чехії.