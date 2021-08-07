Чи чекати українцям на новий локдаун з 4 вересня: прогноз МОЗ

Останніми днями кількість хворих на коронавірус в Україні зростає. До того ж не дає спокою нові штами COVID-19, що є більш небезпечними для людей. Чи стане це підставою для запровадження локдауну – читайте далі.

Як розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю, наразі влада планує дотримуватися адаптивного карантину.

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Чи буде восени локдаун

Кузін наголосив, що МОЗ та влада хоче відтягнути введення локдауну на максимально віддалений термін. На його думку, набагато кращою альтернативою є адаптивний карантин.

Це складний механізм, але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відслідковувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи,

– пояснив головний санітарний лікар.

Варто зазначити, що наприкінці осені та на початку зими більшість країн світу дійсно посилюють карантинні обмеження. Попри це, Кузін спростовує повідомлення ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

Чи є підстави говорити про погіршення ситуації з COVID-19

Він погодився з тим, що в Україні дійсно є регіони, в яких спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. Але, як підкреслив Кузін, зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації з коронавірусом у всій країні.

Казати про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджений локдаун, такої інформації зараз немає,

– заявив головний санлікар.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що наразі в Україні поступово зростає захворюваність на COVID-19. Тож, новий спалах можна очікувати в будь-який момент.

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