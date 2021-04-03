Чекають ще складніші випробування, – Радуцький про новий в Україні штам коронавірусу

В Україні очікують погіршення ситуації з пандемією коронавірусу через виявлену "південноафриканську" мутацію. Він агресивніший, ніж інші штами.

Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що "британський" штам став однією з причин третьої хвилі пандемії.

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Як відомо, кілька тижнів тому Україна відправила зразки біологічних матеріалів до лондонської лабораторії. У відповіді йдеться, що в усіх регіонах циркулює "британський" штам та у двох – вперше виявлений "південноафриканський".

Михайло Радуцький “Україну чекають ще складніші випробування через південноафриканську мутацію коронавірусної хвороби”.

За словами Радуцького, ризик інфікуватись ним на 50% більше, ніж звичайний. А рівень летальності – на 60% більший.

Що відомо про "південноафриканську" мутацію

Ця мутація СOVID-19 була виявлена наприкінці минулого року у Південно-Африканській республіці.

За даними ВООЗ, штам циркулює у 51 країні. Зокрема, у США, Канаді, Австралії, Китаї, Ізраїлі, Німеччині, Латвії, Чехії.

За попередніми даними, штам ще на 50% агресивніший, ніж інші мутації коронавірусної інфекції. А рівень летальності на 50% вище.

Крім цього, "південноафриканський" штам частіше вражає молодих людей та інфікує повторно тих, хто вже перехворів.

Чи ефективні вакцини проти нових штамів

За словами нардепа, дослідження свідчать, що нова мутація вірусу знижує ефективність вакцин від "ковіду" на 30%. Проте виробники вакцин мають інші дані. Так, Pfizer/BioNTech демонструє ефективність 91% (на інші штами вірусу – 95%). Водночас дослідження AstraZenecа ще не завершені. Як додав Радуцький, виробник Sinovac Biotech заявив, що його вакцина ефективна, але точні цифри не назвав.

Михайло Радуцький “На жаль, адаптивними протиепідеміологічними заходами, якими ми користувались останні півроку, навалу штамів коронавірусу не стримати. Інші країни вже запровадили безпрецедентні загальнонаціональні карантинні обмеження”.

Тому він вважає, що в Україні настав час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом.