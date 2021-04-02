Чекають в "швидких" поки не закінчується кисень, натомість КМДА створює фіктивні ліжка

В Києві пацієнти змушені чекати своєї черги у "швидких" біля закладу, доки не закінчиться кисень і лікарі не будуть змушені оперативно перенаправити їх у комунальні заклади охорони здоров'я.

Водночас з 8 листопада минулого року у звіт додаються 400 ліжок "Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни", які фактично не залучені і просто занижують відсоток зайнятих ліжок.

До теми У Києві зайнято майже 84% ліжок із киснем: ситуація в лікарнях напружена

Заступник київського міського голови Микола Поворозник обурився, що науковці Інституту Національної академії медичних мали б передбачити перебіг пандемії в країні, попередити і застерегти усіх про її наслідки. Зокрема, напрацювати протоколи лікування хворих на коронавірус і навчити цього лікарів первинної та вторинної ланок, та за його словами, на практиці ситуація зовсім інша.

Микола Поворозник “8 місяців тому ми звернулися до НАМН допомогти у госпіталізації та лікуванні хворих на COVID-19. 8 (!!!) місяців у них було для того щоб підготувати заклади та виділити місця для лікування хворих. Через 8 місяців отримуємо згоду на прийом 10 хворих. ДЕСЯТИ! Привозимо 10 пацієнтів в Інститут фтизіатрії. 4 пацієнтів приймають на лікування. 6 чекають своєї черги у швидких біля закладу. Чекають доки у швидких не закінчується кисень і ми змушені оперативно перенаправити цих пацієнтів у комунальні заклади охорони здоров'я”.

Фіктивні вільні ліжка в лікарнях "для статистики"

Між тим, у звіті КМДА є фіктивні ліжка.

У 3 лікарнях "Укрзалізниці" (за даними КМДА там 156+100+100=356 ліжок, але в звітах МОЗ і РНБО -120+50+50=220 ліжок.

З 8.11.2020 р. у звіт також додаються 400 ліжок "Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни", які фактично не залучені і просто занижують відсоток зайнятих ліжок.

За словами Миколи Поворозніка, "госпіталь ветеранів війни лікує пацієнтів терапевтичного та неврологічного профілю, яких наразі ніхто не приймає і які переведені з інших лікарень для звільнення ліжок під ковідних хворих".

Так само на 80 виділених ліжок у протитуберкульозному диспансері №1 — 0 пацієнтів.

МОЗ видав наказ про включення протитуберкульозного диспансеру до ковідних лікарень в листопаді 2020-го. Однак сьогодні, за словами заступника київського міського голови, "в протитуберкульозному диспансері йдуть ремонтні роботи кисневих систем, які завершаться найближчим часом і паралельно йде процес набору відповідних фахівців, які зможуть лікувати хворих на коронавірус. Одразу ж після завершення цих процесів розпочнеться прийом хворих на коронавірус".

У Києві з 5 по 16 квітня запровадили жорсткий карантин – ввели додаткові заборони та обмеження, попри те, що столиця до того й так перебувала у "червоній зоні".