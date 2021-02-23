У чепчиках та рукавичках: у Флориді жінки переодягнулись в бабусь, аби отримати COVID-вакцину
В окрузі Орандж 2 жінки віком 34 і 44 років переодягнулися в бабусь та пішли в центр вакцинації, аби вакцинуватися проти коронавірусу.
Джерело:The Washington Post
Цікаво, що в обох жінок були карти щеплень після введення першої вакцини. Але у другій їм було відмовлено.
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Тож щоб отримати другу дозу, жінки намагалися зійти за старших жінок, але їхня спроба з тріском провалилася.
Я не знаю, як вони вперше прошмигнули, але вони прийшли з рукавичками, окулярами, всім цим,
– розповів доктор Руль Піно.
Справжній вік жінок з'ясувався після того, як поліція перевірила їхні посвідчення особистості.
Після інциденту в пункті вакцинації посилили контроль, самі ж жінки вибачилися за вчинок.
Піно також розповів, що було ще кілька випадків, коли люди намагалися обдурити медичних працівників, аби вакцинуватися. До прикладу, один чоловік, якого звали так само як і його літнього батька.
Вакцинація у Флориді: що відомо
- Нині у шаті вакцинують лише людей віком від 65 років.
- Штату виділили 3,4 мільйона доз, понад 2,5 з яких вже використані.
- 6, 9% мешканців Флориди повністю вакциновані проти коронавірусу.
- Принаймні одне щеплення зробили 13,4% людей.
- Рівень введення доз у Флориді становить 20, 4% на 100 населення.
Інформація взята з The Washington Post та Bloomerg.
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