У чепчиках та рукавичках: у Флориді жінки переодягнулись в бабусь, аби отримати COVID-вакцину

В окрузі Орандж 2 жінки віком 34 і 44 років переодягнулися в бабусь та пішли в центр вакцинації, аби вакцинуватися проти коронавірусу.

Цікаво, що в обох жінок були карти щеплень після введення першої вакцини. Але у другій їм було відмовлено.

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Тож щоб отримати другу дозу, жінки намагалися зійти за старших жінок, але їхня спроба з тріском провалилася.

Я не знаю, як вони вперше прошмигнули, але вони прийшли з рукавичками, окулярами, всім цим,

– розповів доктор Руль Піно.

Справжній вік жінок з'ясувався після того, як поліція перевірила їхні посвідчення особистості.

Після інциденту в пункті вакцинації посилили контроль, самі ж жінки вибачилися за вчинок.

Піно також розповів, що було ще кілька випадків, коли люди намагалися обдурити медичних працівників, аби вакцинуватися. До прикладу, один чоловік, якого звали так само як і його літнього батька.

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