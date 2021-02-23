У чепчиках та рукавичках: у Флориді жінки переодягнулись в бабусь, аби отримати COVID-вакцину

23 лютого 2021 , 20:56
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Джерело:

The Washington Post

В окрузі Орандж 2 жінки віком 34 і 44 років переодягнулися в бабусь та пішли в центр вакцинації, аби вакцинуватися проти коронавірусу.

Цікаво, що в обох жінок були карти щеплень після введення першої вакцини. Але у другій їм було відмовлено.

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Тож щоб отримати другу дозу, жінки намагалися зійти за старших жінок, але їхня спроба з тріском провалилася.

Я не знаю, як вони вперше прошмигнули, але вони прийшли з рукавичками, окулярами, всім цим,
– розповів доктор Руль Піно.

Справжній вік жінок з'ясувався після того, як поліція перевірила їхні посвідчення особистості.

Після інциденту в пункті вакцинації посилили контроль, самі ж жінки вибачилися за вчинок.

Піно також розповів, що було ще кілька випадків, коли люди намагалися обдурити медичних працівників, аби вакцинуватися. До прикладу, один чоловік, якого звали так само як і його літнього батька.

Вакцинація у Флориді: що відомо

  • Нині у шаті вакцинують лише людей віком від 65 років.
  • Штату виділили 3,4 мільйона доз, понад 2,5 з яких вже використані.
  • 6, 9% мешканців Флориди повністю вакциновані проти коронавірусу.
  • Принаймні одне щеплення зробили 13,4% людей.
  • Рівень введення доз у Флориді становить 20, 4% на 100 населення.
    Інформація взята з The Washington Post та Bloomerg.