Через 2 тижні Україна отримає вакцини проти коронавірусу, – МОЗ

Перші партії вакцин проти коронавірусу надійдуть в Україну вже за 2 тижні. Країні отримає їх в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Джерело: 24 канал

Під час брифінгу 1 лютого заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко повыдомив, що нині підтверджено 117 тисяч доз вакцин від компаній Pfizer і BionTech.

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Ігор Іващенко “Україна почне вакцинацію в лютому. А значить, через 2 тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу”.

Під час цього ж брифінгу Іващенко розповів, що Україна хоче запросити більше доз вакцин від Pfizer та BionTech. МОЗ повинен надати додатковий запит до 14 лютого.

Друге постачання вакцин від Pfizer і BionTech в рамках механізму COVAX Україні повинна отримати у другому кварталі 2021 року.

Вакцинація в Україні: що відомо

У лютому Україна отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech в рамках ініціативи COVAX. Препарат одразу розподілять для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні, скоріше за все, стартує 15 лютого.

В Україні буде 5 етапів вакцинації проти коронавірусу, згідно з яким безкоштовний доступ до вакцини матиме кожен мешканець країни.

Українці зможуть купити вакцини в аптеках чи робити їх у приватних лікарнях не раніше другого півріччя 2021 року.

Станом на січень 2021 року Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава замовила 5 мільйонів доз препарату. Але угода може обірватися, якщо ефективність вакцини становитиме менш ніж 70%.

Інформація взята з: 24 канал, "Лекхім" та фейсбуку Віктора Ляшка.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу