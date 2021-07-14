Через COVID-19 люди не почали більше курити: так було не завжди
Джерело:University of Waterloo
Спостереження, які проводили роками доводять, що люди починають більше курити під час різних стресових подій для людства. Втім, у випадку з пандемією коронавірусу все по-іншому.
Такі висновки зробили в університеті Ватерлоо, коли працювали над проєктом Міжнародного контролю за тютюном (ITC). Команда вивчила зв'язок між COVID-19 та думками про відмову від куріння та власне спробами кинути чи зменшити споживання тютюну.
Увага Поширена хвороба викликає важкий постковідний синдром
Куріння VS COVID-19
Так, коли у світі відбувалися різні стихійні лиха чи кризи – люди починали палити значно більше. Разом з тим, пандемія коронавірусу не змусила всіх курців відмовитись від згубної звички.
Стресові події на рівні населення, такі як 11 вересня, природні катаклізми, землетруси, часто призводять до посилення куріння,
– сказав Джеффрі Фонг, професор психології.
Дослідники також виявили, що хоча майже половина курців повідомили, що COVID-19 змусив їх задуматися про відмову, більшість, на жаль, не змінили своїх звичок куріння на ранній стадії пандемії.
Дані із дослідження:
- лише 1,1% курців у чотирьох країнах намагалися кинути палити;
- 14,2% зменшили куріння;
- 14,6% курити почали частіше;
- 70,2% не повідомили про жодні зміни.
"Отже, наші висновки про відсутність чистого збільшення куріння у відповідь на COVID-19 можуть насправді показувати позитивний результат для здоров'я населення", – зазначив Фонг.
Дослідження також показало, переважно жінки задумувались на тим, щоб кинути палити через пандемію.Увага! Куріння лише ускладнює перебіг коронавірусу на інших недуг. Так вважають і понад 80% курців зі США, Канади, Австралії та Великої Британії. Це й призвело до відсутності збільшення куріння