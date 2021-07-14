Через COVID-19 люди не почали більше курити: так було не завжди

Спостереження, які проводили роками доводять, що люди починають більше курити під час різних стресових подій для людства. Втім, у випадку з пандемією коронавірусу все по-іншому.

Такі висновки зробили в університеті Ватерлоо, коли працювали над проєктом Міжнародного контролю за тютюном (ITC). Команда вивчила зв'язок між COVID-19 та думками про відмову від куріння та власне спробами кинути чи зменшити споживання тютюну.

Увага Поширена хвороба викликає важкий постковідний синдром

Куріння VS COVID-19

Так, коли у світі відбувалися різні стихійні лиха чи кризи – люди починали палити значно більше. Разом з тим, пандемія коронавірусу не змусила всіх курців відмовитись від згубної звички.

Стресові події на рівні населення, такі як 11 вересня, природні катаклізми, землетруси, часто призводять до посилення куріння,

– сказав Джеффрі Фонг, професор психології.

Дослідники також виявили, що хоча майже половина курців повідомили, що COVID-19 змусив їх задуматися про відмову, більшість, на жаль, не змінили своїх звичок куріння на ранній стадії пандемії.

Дані із дослідження:

лише 1,1% курців у чотирьох країнах намагалися кинути палити;

14,2% зменшили куріння;

14,6% курити почали частіше;

70,2% не повідомили про жодні зміни.

"Отже, наші висновки про відсутність чистого збільшення куріння у відповідь на COVID-19 можуть насправді показувати позитивний результат для здоров'я населення", – зазначив Фонг.

Дослідження також показало, переважно жінки задумувались на тим, щоб кинути палити через пандемію.

Куріння лише ускладнює перебіг коронавірусу на інших недуг. Так вважають і понад 80% курців зі США, Канади, Австралії та Великої Британії. Це й призвело до відсутності збільшення куріння