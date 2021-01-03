Коронавірус у США спричинив смерть понад 350 тисяч людей. Наразі Штати залишаються країною, яка найбільше постраждала від пандемії. Ситуація настільки критична, що не вистачає моргів для людей, які померли від коронавірусу.

Це й не дивно, адже лише за минулу добу у США померли 2107 пацієнтів. Про це пише la Repubblica.

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Найгірша ситуація наразі у Каліфорнії. На півдні штат в похоронних бюро не вистачає місць. Власниця похоронного бюро в Лос-Анджелесі Магда Мальдонадо зазначила, що зараз бюро проводить по 30 церемоній на день. За її словами, це у 6 разів більше, ніж зазвичай.

Я займаюся похоронним бізнесом уже 40 років і ніколи в житті не думала, що я повинна буду говорити сім'ї: "Ні, ми не можемо забрати вашого родича",

– сказала Мальдонадо.

Мальдонадо зізналася, що їй довелося орендувати додаткові 15-метрові холодильники для тіл, які не встигли поховати відразу.

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