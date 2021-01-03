Через COVID-19 морги переповнені: у США почали здавати в оренду холодильники для тіл
Коронавірус у США спричинив смерть понад 350 тисяч людей. Наразі Штати залишаються країною, яка найбільше постраждала від пандемії. Ситуація настільки критична, що не вистачає моргів для людей, які померли від коронавірусу.
Це й не дивно, адже лише за минулу добу у США померли 2107 пацієнтів. Про це пише la Repubblica.
Важливо У США ще одна людина захворіла на новий штам коронавірусу
Найгірша ситуація наразі у Каліфорнії. На півдні штат в похоронних бюро не вистачає місць. Власниця похоронного бюро в Лос-Анджелесі Магда Мальдонадо зазначила, що зараз бюро проводить по 30 церемоній на день. За її словами, це у 6 разів більше, ніж зазвичай.
Я займаюся похоронним бізнесом уже 40 років і ніколи в житті не думала, що я повинна буду говорити сім'ї: "Ні, ми не можемо забрати вашого родича",
– сказала Мальдонадо.
Мальдонадо зізналася, що їй довелося орендувати додаткові 15-метрові холодильники для тіл, які не встигли поховати відразу.
Коронавірус у США: головне
- США вже тривалий час перебувають на першій сходинці світового рейтингу за кількість хворих на коронавірус.
- За весь час пандемії у Штатах на COVID-19 захворіли 20 904 701 людина. З них понад 12 мільйонів хворих вже одужали. На жаль, подолати недугу не змогли 358 682 людини.
- Вже 4,2 мільйона жителів США отримали першу ін'єкцію двокомпонентних вакцин від компаній Pfizer/BioNTech і Moderna.
- Найбільше жителів прищепилося в Каліфорнії (412 тисяч), Техасі (337 тисяч) і Флориді (246 тисяч), а найменше – у Вайомінгу (7,5 тисячі) й окрузі Колумбія (15 тисяч).
Джерело: 24 канал
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