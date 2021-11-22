Через COVID-19 ви можете по-іншому відчувати біль: що зміниться

Фахівці з лікарень Женевського університету (HUG) помітили дивовижне явище під час другої хвилі пандемії COVID-19. Деякі пацієнти, які страждали від постійних болей, пов'язаних з раком, під час гострої фази інфекції SARS-CoV-2 відчули певні зміни.

А саме, значне зниження або навіть зникнення сприйняття болю. Цих випадків, хоча було й не так багато, втім вони свідчать про те, що інфікування коронавірусом може викликати атипові симптоми.

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Можливо, через дисфункцію нервової системи. Це дослідження також підтверджує гіпотезу про відсутність відчуття задухи у значної частини пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19, навіть попри нижчий рівень кисню. Її висунула та ж команда вчених, хоча для підтвердження цих спостережень необхідні додаткові дослідження.

COVID-19 може зменшити відчуття болю

Досі вважали, що є кілька чинників, пов'язаних із COVID-19, які посилюють хронічний біль. Однак тепер вчені вперше виявили несподіване явище: значне, хоча й тимчасове, зменшення болю у кількох онкологічних хворих, які страждають від важкої форми COVID. -19.

Що відомо про хворих? Пацієнти – троє чоловіків, віком від 67 до 84 років. Вони потребували допомоги через сильний біль, спричинений раком. Згодом їх госпіталізували із коронавірусом.

Усі пацієнти спостерігали зменшення або навіть зникнення болю невдовзі після інфікування. Однак вже після одужання у одного з пацієнтів біль повернувся.

Яка на те причина

Наразі це явище залишається нез'ясованим, але команда зробила кілька припущень. Одне із них – дисфункція острівцевої кори. Ця частина головного мозку відіграє певну роль у різних функціях організму. Зокрема, острівець відповідає за "усвідомлення" внутрішніх сприйнять (інтероцепцію), що є важливим елементом для побудови таких явищ як біль та задуха.

Порушення функції цієї зони через прямий вплив вірусу SARS-CoV-2, особливо через важку форму недуги, справді може бути відповідальним за притуплене сприйняття болю або навіть його відсутність.

Це лише висновки щодо тимчасового зменшення болю. Для підтвердження цих спостережень і гіпотез необхідні подальші дослідження. З усім тим, вони можуть пролити нове світло на механізми, що відповідають за сприйняття болю, і зрештою відкрити нові методи терапії.