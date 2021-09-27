Через деякі напої ваш тест на COVID-19 може виявитись позитивним

Деякі солодкі газовані і негазовані напої, енергетики або алкоголь, можують впливати на показання експрес-тестів на коронавірус. Через них результати можуть виявитися хибними.

Так вважають фахівці з Тюбінгенського університету у Німеччині. Вони провели експеримент, і результати показали, що за допомогою низки напоїв можна отримати позитивний тест на коронавірус.

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Як це працює

Фахівці наносили на тести різні рідини – воду, кока-колу, горілку, бренді, віскі та інші. Після цього низка із них показала наявність вірусу.



Результати експериментів / Фото International Journal of Infectious Diseases

"Ми виявили, що всі безалкогольні напої, енергетичні напої, алкогольні напої (горілка, віскі та бренді), мінеральна вода у пляшках і газована мінеральна вода викликали появу червоної тестової смуги", – мовиться у результатах дослідження.

Це стосується лише швидких аналізів на антиген.

Вважають, що це може бути пов'язано зі зміною pH у цих розчинах, яке може модулювати функцію антитіл.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу