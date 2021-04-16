Через енергетики хлопцю потрібні нові серце та нирки
Тяжке порушення роботи серця і нирок у молодого пацієнта через тривале вживання енергетичних напоїв трапилось в Лондоні. Тепер йому потрібна трансплантація цих органів.
Джерело:BMJ
Популярність енергетичних напоїв збільшується в усьому світі. При цьому далеко не всі знають про можливі небезпеки їхнього надмірного вживання. Відомо, що потенційно воно може призводити до порушення роботи серця.
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Історія хвороби
21-річний чоловік потрапив до лікарні з задишкою і збільшенням живота. Він розповів лікарям, що протягом чотирьох місяців у нього наростали задишка і слабкість, він втрачав вагу. Дихати йому було простіше у вертикальному положенні. Протягом трьох місяців він лікувався у лікаря загальної практики. Той давав йому антибіотики з приводу вологого кашлю і підвищеної температури.
У минулому у пацієнта не було суттєвих порушень здоров'я. Він не зловживав алкоголем і наркотиками. Однак виявилося, що чоловік регулярно пив енергетичні напої: в середньому чотири банки по 500 мілілітрів на день протягом двох років. Пацієнт згадав, що протягом цього часу у нього були епізоди швидкого серцебиття, кишкових розладів і тремтіння рук, але він не звертався за медичною допомогою. За три місяці до госпіталізації він призупинив навчання в університеті у зв'язку з сильною втомою.
Медичне обстеження показало, що у нього розвинулися серцева і ниркова недостатність. Лікарі прийшли до висновку, що пацієнтові потрібно трансплантація як серця, так і нирок. Після того, як пацієнт перестав вживати енергетичні напої та пройшов курс лікування, його стан покращився. Однак необхідність пересадки органів залишилася.
Чому енергетики шкодять серцю
- Механізм шкідливого впливу енергетичних напоїв на серцево-судинну систему точно не відомий.
- Вчені вказують, що кофеїн у великих кількостях викликає викид адреналіну і норадреналіну. Відомо, що тривала дія високих концентрацій цих гормонів може викликати зміни в серцевому м'язі.
- Крім цього, при надмірній дії кофеїну на нервову систему може розвиватися підвищення артеріального тиску і порушуватися серцевий ритм.
- У сумі ці ефекти можуть сприяти розвитку серцевої недостатності.
Вчені вважають, що люди повинні бути краще інформовані про потенційну шкоду енергетичних напоїв для серця.
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