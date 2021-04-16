Через енергетики хлопцю потрібні нові серце та нирки

Тяжке порушення роботи серця і нирок у молодого пацієнта через тривале вживання енергетичних напоїв трапилось в Лондоні. Тепер йому потрібна трансплантація цих органів.

Популярність енергетичних напоїв збільшується в усьому світі. При цьому далеко не всі знають про можливі небезпеки їхнього надмірного вживання. Відомо, що потенційно воно може призводити до порушення роботи серця.

Також на тему: Чим шкідливі енергетики, та скільки можна випити, щоб не вмерти

Історія хвороби

21-річний чоловік потрапив до лікарні з задишкою і збільшенням живота. Він розповів лікарям, що протягом чотирьох місяців у нього наростали задишка і слабкість, він втрачав вагу. Дихати йому було простіше у вертикальному положенні. Протягом трьох місяців він лікувався у лікаря загальної практики. Той давав йому антибіотики з приводу вологого кашлю і підвищеної температури.

У минулому у пацієнта не було суттєвих порушень здоров'я. Він не зловживав алкоголем і наркотиками. Однак виявилося, що чоловік регулярно пив енергетичні напої: в середньому чотири банки по 500 мілілітрів на день протягом двох років. Пацієнт згадав, що протягом цього часу у нього були епізоди швидкого серцебиття, кишкових розладів і тремтіння рук, але він не звертався за медичною допомогою. За три місяці до госпіталізації він призупинив навчання в університеті у зв'язку з сильною втомою.

Медичне обстеження показало, що у нього розвинулися серцева і ниркова недостатність. Лікарі прийшли до висновку, що пацієнтові потрібно трансплантація як серця, так і нирок. Після того, як пацієнт перестав вживати енергетичні напої та пройшов курс лікування, його стан покращився. Однак необхідність пересадки органів залишилася.

Чому енергетики шкодять серцю

Механізм шкідливого впливу енергетичних напоїв на серцево-судинну систему точно не відомий.

Вчені вказують, що кофеїн у великих кількостях викликає викид адреналіну і норадреналіну. Відомо, що тривала дія високих концентрацій цих гормонів може викликати зміни в серцевому м'язі.

Крім цього, при надмірній дії кофеїну на нервову систему може розвиватися підвищення артеріального тиску і порушуватися серцевий ритм.

У сумі ці ефекти можуть сприяти розвитку серцевої недостатності.

Вчені вважають, що люди повинні бути краще інформовані про потенційну шкоду енергетичних напоїв для серця.