Чоловік потрапив у лікарню уже без свідомості
Допомогу 52-річному чоловіку надавали у Львівській обласній клінічній лікарні. Після низки обстежень у пацієнта діагностували інфекційний ендокардит.
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Лікарка-анестезіологиня реанімаційного відділення лікарні Яна Яцульчак розповіла, що чоловіка госпіталізували до лікарні 1 липня без свідомості, з сепсисом, серцевою, дихальною недостатністю тощо.
Його відразу ж підключили до апарата ШВЛ та провели потрібні обстеження, які й допомогли діагностувати інфекційний ендокардит.
Стан пацієнта досі важкий
За словами лікарки, стан пацієнта й надалі залишається вкрай важким. Інфекційний ендокардит спровокував у нього вже декілька інсультів.
Лікарі кажуть, що з інфекційним ендокардитом до лікарні доволі часто потрапляють пацієнти різного віку.
Причиною виникнення цієї хвороби найчастіше є хворі зуби, часті ангіни, тому просять приділити гігієні ротової порожнини належну увагу, вчасно лікувати зуби, видаляти корені, не допускати до виникнення затяжних і частих ангін.