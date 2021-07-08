Через хворі зуби: на Львівщині чоловік потрапив до реанімації з важким ураженням серця

На Львівщині чоловіка у край тяжкому стані госпіталізували в реанімацію з важким ураженням серця яке спровокували хворі зуби. Його стан вимагав підключення до ШВЛ.

Чоловік потрапив у лікарню уже без свідомості

Допомогу 52-річному чоловіку надавали у Львівській обласній клінічній лікарні. Після низки обстежень у пацієнта діагностували інфекційний ендокардит.

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Лікарка-анестезіологиня реанімаційного відділення лікарні Яна Яцульчак розповіла, що чоловіка госпіталізували до лікарні 1 липня без свідомості, з сепсисом, серцевою, дихальною недостатністю тощо.

Його відразу ж підключили до апарата ШВЛ та провели потрібні обстеження, які й допомогли діагностувати інфекційний ендокардит.

Інфекційний ендокардит – що це? Бактеріальне запалення внутрішньої оболонки серця (ендокарду) з переважним ураженням клапанного апарата.

Стан пацієнта досі важкий

За словами лікарки, стан пацієнта й надалі залишається вкрай важким. Інфекційний ендокардит спровокував у нього вже декілька інсультів.

Лікарі кажуть, що з інфекційним ендокардитом до лікарні доволі часто потрапляють пацієнти різного віку.

Причиною виникнення цієї хвороби найчастіше є хворі зуби, часті ангіни, тому просять приділити гігієні ротової порожнини належну увагу, вчасно лікувати зуби, видаляти корені, не допускати до виникнення затяжних і частих ангін.