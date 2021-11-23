Про це повідомила співробітниця швидкої допомоги Вікторія Шутова у російській соціальній мережі "Вконтакте". За її словами, жінка – учасниця Другої світової війни та блокади.​

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Онкологічне захворювання

Через онкологічне захворювання, в неї виникло ускладнення – скупчення рідини в черевній порожнині. Але через пандемію коронавірусу, до неї не приїжджала швидка. Тому вона вирішила спробувати зробити собі операцію сама, щоб полегшити біль.

Бабця сама собі проводить хірургічне втручання – лапароцентез, щоб полегшити стан. Тобто робить надрізи тонким ножем по передній черевній стінці, щоб вивести рідину,

– розповіла медична працівниця.

Прощальний лист

Оскільки вона не була впевнена у результаті своїх дій, вона залишила прощальний лист дочці та онукам.

"Дорога та люба донечко, а також любі мої онуки. Якщо зможете, вибачте мені за мій такий вчинок, але я зі своїми такими хворобами жити й терпіти більше не можу. Мені дуже боляче та важко", – йдеться у записці.

У комітеті охорони здоров'я Ленінградської області заявили, що відомство проводить перевірку за фактом інциденту. Наразі постраждала жінка перебуває у лікарні.