Через коронавірус у світі зросла резистентність до антибіотиків

Резистентність до антибактеріальних препаратів зросла у світі через активне використання таких ліків пацієнтами, які заразилися нової коронавірусною інфекцією.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович. Вона назвала це великою проблемою.

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Під час пандемії вже зараз ми бачимо, що антибіотикорезистентність все більше зростає в результаті лікування пацієнтів з коронавірусом. Нам потрібно проводити наукові дослідження, щоб допомогти світу боротися з цією епідемією, виробити гнучкий підхід і спростити боротьбу з майбутніми епідеміями,

– розповіла представниця ВООЗ.

Вуйнович додала, що резистентність до антибактеріальних препаратів загрожує сучасному світові, бо перешкоджає боротьбі з поширенням інших інфекцій.

"Головна мета країнових представництв ВООЗ – інформувати населення щодо антибіотикорезистентності, ця тема перебуває в центрі уваги керівництва країн, фахівців, нам потрібно координувати свої зусилля, щоб зупинити поширення стійкості до препаратів", – зазначила вона.

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Джерело: ВООЗ