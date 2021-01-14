Вже у лютому 2021 року в Україну може надійти вакцина від Pfizer та BioNTech. Її можуть поставити в рамках COVAX.

У МОЗ України запитали про готовність прийняти мРНК-вакцину проти коронавірусу. Про це виданню LB.ua розповів головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.

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6 січня в Україну надійшов лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням відповісти, чи може держава прийняти мРНК-вакцину, адже COVAX готовий вже найближчим часом доставити у країну 100 000 доз вакцини для імунізації 50 тисяч людей.

Така вакцина повинна зберігатися при дуже низьких температурах – від -20 до -80 градусів за Цельсієм. 8 січня Україна підтвердила готовність прийняти цей препарат.

Ляшко каже, що, скоріше за все, запитували про змогу прийняти вакцину від Pfizer та BioNTech.

Віктор Ляшко “Або Moderna, ще точно невідомо. Але швидше Pfizer, оскільки COVAX працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, це Pfizer".

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