Через місяць Україна може отримати COVID-вакцину від Pfizer та BioNTech
Вже у лютому 2021 року в Україну може надійти вакцина від Pfizer та BioNTech. Її можуть поставити в рамках COVAX.
У МОЗ України запитали про готовність прийняти мРНК-вакцину проти коронавірусу. Про це виданню LB.ua розповів головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.
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6 січня в Україну надійшов лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням відповісти, чи може держава прийняти мРНК-вакцину, адже COVAX готовий вже найближчим часом доставити у країну 100 000 доз вакцини для імунізації 50 тисяч людей.
Така вакцина повинна зберігатися при дуже низьких температурах – від -20 до -80 градусів за Цельсієм. 8 січня Україна підтвердила готовність прийняти цей препарат.
Ляшко каже, що, скоріше за все, запитували про змогу прийняти вакцину від Pfizer та BioNTech.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що ще розповів Ляшко
- В межах програми COVAX в Україні надходитимуть й інші продукти.
- Перший етап вакцинації повинен розпочатися у лютому 2021 року.
- В Україні створять 375 мобільних бригад, які проводитимуть щеплення.
- Поіменний список, кого необхідно вакцинувати в Україні, повинен з'явитися 15 січня.
- Нині МОЗ співпрацює з НСЗУ та з Мінфіном, аби обліковувати та оплачувати кожен укол.
- Офіційної заявки на реєстрацію мРНК-вакцини в Україні поки що немає. Але країна проводить перемовини з усіма виробниками препаратів.
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