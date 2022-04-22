ПТСР через новини

Експерти стверджують. що через прочитання поганих новин та перегляду фото з місць бойових дій може виникнути посттравматичний стресовий розлад.

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Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це стан, який розвивається після побаченої або пережитої події, яка травмує. Людина може відчувати тривогу та постійно згадувати побачене.

Найчастіше ПТСР починається протягом місяця після психологічної травми. Але іноді прояви розладу наздоганяють людину навіть через рік після події.

Як зменшити вплив негативних новин

Обмежте час читання новин

Експерти радять витрачати на читання стрічки новин та їх перегляд по телевізору не більше ніж 15 хвилин на день. Є дані, що люди починають відчувати тривогу та пригніченість вже через 14 хвилин після початку перегляду поганих новин.

Виділіть час для занепокоєння

Навряд чи ви зможете контролювати відчуття тривоги після читання новин. Тому експерти рекомендують виділити час (тільки не перед сном), коли ви дозволите собі нервувати через те, що відбувається.

Скоротіть кількість джерел новин

Якщо ви підписані на десятки каналів новин, відпишіться від частини з них. Часто інформація в них дублюється, тому, відписавшись, ви не опинитеся в інформаційному вакуумі. Намагайтеся обмежити спілкування на теми, які викликають у вас занепокоєння.

Відволікайтеся від поганих новин

Щоб подолати почуття страху та тривоги через читання новин, після скролінгу стрічки займіться своїми звичайними справами: поверніться до роботи, вийдіть на вулицю.



Як зменшити вплив негативних новин / Інфографіка 24 каналу