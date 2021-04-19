Через новий штам COVID-19 у Бразилії жінок просять не планувати вагітність
Міністр охорони здоров'я Бразилії Рафаель Камара рекомендує відкласти планування вагітності через новий штам коронавірусу. Оскільки він небезпечніший для вагітних жінок, ніж оригінальний штам.
Джерело:CNN
Рафаель Камара зауважив, що нова мутація коронавірусу, виявлена у Бразилії, "агресивніша" до вагітних. Тож, якщо є така можливість, потенційним мамам радять відкласти планування вагітності.
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Щоб мати більш спокійну вагітність, відкладіть її на кращі часи. Ми не можемо сказати це тим, кому 42 – 43 роки, звичайно. Але молодій жінці, яка має таку можливість, краще за все трохи почекати,
– сказав Рафаель Камара.
Він додав, що міністерство працює над дослідженнями щодо вагітності та нового штаму COVID-19. Поки що немає національного або міжнародного дослідження, але клінічна оцінка експертів показує, що бразильський варіант COVID-19 небезпечний для майбутніх мам.
Раніше тяжкий перебіг коронавірусу спостерігався під кінець вагітності. Але нині медики бачать серйозні зміни в другому триместрі й навіть в першому триместрі вагітності.
Ситуація з коронавірусом у Бразилії: коротко
- Нині у Бразилії одна з найскладніших ситуацій з коронавірусом. Щодня в країні від недуги помирають більше людей, ніж будь-де у світі.
- Лікарні в країні переповнені. Медикам не вистачає і ліків, необхідних для інтубації важкохворих пацієнтів.
- Згідно з даними РНБО України, за минулу добу в Бразилії виявили 42 980 хворих на коронавірус. За цей самий період внаслідок ускладнень померло 1 657 людей.
- За загальною кількістю інфікованих Бразилія перебуває на 3 місці після США та Індії відповідно. Станом на 19 квітня в країні зареєстрували 13 943 071 хворого на COVID-19. З них 373 335 померли.
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