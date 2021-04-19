Через новий штам COVID-19 у Бразилії жінок просять не планувати вагітність

Джерело:

CNN

Міністр охорони здоров'я Бразилії Рафаель Камара рекомендує відкласти планування вагітності через новий штам коронавірусу. Оскільки він небезпечніший для вагітних жінок, ніж оригінальний штам.

Рафаель Камара зауважив, що нова мутація коронавірусу, виявлена у Бразилії, "агресивніша" до вагітних. Тож, якщо є така можливість, потенційним мамам радять відкласти планування вагітності.

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Щоб мати більш спокійну вагітність, відкладіть її на кращі часи. Ми не можемо сказати це тим, кому 42 – 43 роки, звичайно. Але молодій жінці, яка має таку можливість, краще за все трохи почекати,
– сказав Рафаель Камара.

Він додав, що міністерство працює над дослідженнями щодо вагітності та нового штаму COVID-19. Поки що немає національного або міжнародного дослідження, але клінічна оцінка експертів показує, що бразильський варіант COVID-19 небезпечний для майбутніх мам.

Раніше тяжкий перебіг коронавірусу спостерігався під кінець вагітності. Але нині медики бачать серйозні зміни в другому триместрі й навіть в першому триместрі вагітності.

Ситуація з коронавірусом у Бразилії: коротко

  • Нині у Бразилії одна з найскладніших ситуацій з коронавірусом. Щодня в країні від недуги помирають більше людей, ніж будь-де у світі.
  • Лікарні в країні переповнені. Медикам не вистачає і ліків, необхідних для інтубації важкохворих пацієнтів.
  • Згідно з даними РНБО України, за минулу добу в Бразилії виявили 42 980 хворих на коронавірус. За цей самий період внаслідок ускладнень померло 1 657 людей.
  • За загальною кількістю інфікованих Бразилія перебуває на 3 місці після США та Індії відповідно. Станом на 19 квітня в країні зареєстрували 13 943 071 хворого на COVID-19. З них 373 335 померли.