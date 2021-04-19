Через новий штам COVID-19 у Бразилії жінок просять не планувати вагітність

Міністр охорони здоров'я Бразилії Рафаель Камара рекомендує відкласти планування вагітності через новий штам коронавірусу. Оскільки він небезпечніший для вагітних жінок, ніж оригінальний штам.

Рафаель Камара зауважив, що нова мутація коронавірусу, виявлена у Бразилії, "агресивніша" до вагітних. Тож, якщо є така можливість, потенційним мамам радять відкласти планування вагітності.

До теми У Великій Британії поширюється ще заразніший штам коронавірусу

Щоб мати більш спокійну вагітність, відкладіть її на кращі часи. Ми не можемо сказати це тим, кому 42 – 43 роки, звичайно. Але молодій жінці, яка має таку можливість, краще за все трохи почекати,

– сказав Рафаель Камара.

Він додав, що міністерство працює над дослідженнями щодо вагітності та нового штаму COVID-19. Поки що немає національного або міжнародного дослідження, але клінічна оцінка експертів показує, що бразильський варіант COVID-19 небезпечний для майбутніх мам.

Раніше тяжкий перебіг коронавірусу спостерігався під кінець вагітності. Але нині медики бачать серйозні зміни в другому триместрі й навіть в першому триместрі вагітності.

Ситуація з коронавірусом у Бразилії: коротко