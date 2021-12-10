Через Омікрон людям швидше може знадобитися 4 доза вакцини, – директор Pfizer

Людям, можливо, знадобиться четверта доза вакцини проти коронавірусу раніше, ніж очікувалося. Це пов'язано зі штамом Омікрон, який може уникати захисних антитіл, які виникли після попередніх щеплень.

Про це заявив генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла. Раніше він стверджував, що наступні бустерні ін'єкції потрібно буде зробити за рік після третьої за рахунком.

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Четверта доза вакцини проти коронавірусу

Тепер Бурла вважає, що вже цієї зими людям потрібно буде робити третю ін'єкцію (перші дві – основний курс вакцинації, третя – ревакцинація).

Коли ми побачимо реальні дані, ми визначимо, чи захищає третя доза вакцини від Омікрону і як довго. І другий момент, на мою думку, нам знадобиться четверта доза. Потрібно почекати та подивитися, бо у нас дуже мало інформації. Але у випадку з Омікроном четверта доза може знадобитися нам швидше,

– заявив директор фармкомпанії.

Згідно з результатами дослідження, ефективність найпопулярнішої у світі двокомпонентної вакцини значно знизилася з поширенням штаму Омікрон. Проте вчені відзначають, що третя доза Pfizer покращила захист імунітету перед новим штамом. Два компоненти, на думку глави компанії, можуть захистити лише від тяжкого перебігу захворювання.

Він додав, що Pfizer має намір створити спеціальну вакцину для боротьби з Омікроном вже через чотири місяці. На зиму, як стверджує Бурла, планується випуск трикомпонентних вакцин.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 57 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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