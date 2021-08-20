Нове дослідження
Вчені провели в соціальних мережах опитування, яке присвячене впливу COVID-19 і пов'язані з ним обмеження відбилися на режимі сну. У дослідженні взяв участь 991 особа віком від 18 до 80 років з 78 країн.
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Як пандемія вплинула на сон людей
- У 56,5% респондентів є клінічні симптоми безсоння.
- У 65% виявили ознаки депресії.
- Ще 20% повідомили про складнощі із засипанням і погіршенні якості сну.
- Жінки в порівнянні з чоловіками частіше страждали від цієї проблеми.
- Майже дві третини людей відчувають так званий синдром затримки фази сну, який характеризується більш пізнім, ніж зазвичай, засипанням і пробудженням з неможливістю змістити час сну. У цьому випадку також зміщується ритм вироблення гормонів.
- Багато учасників дослідження зізналися, що стали частіше бачити кошмари.
Кожен десятий учасник дослідження повідомив, що під час пандемії став спати більше, ніж раніше. Однак в більшості випадків це було пов'язано з серйозними негативними змінами, наприклад, з втратою роботи, труднощами працевлаштування і сімейними проблемами.
У 5% респондентів вчені виявили найсерйозніші порушення сну, які включали безсоння, кошмарні сновидіння, денну сонливість.
Як покращити сон
Джерело: NHS
- Обмежити вплив стресових новин, пов’язаних з коронавірусом;⠀
- Зменшити споживання алкоголю;
- Уникати використання гаджетів у ліжку перед сном та одразу після підйому;
- Збалансовано харчуватися;
- Бути фізично активним;
- За потреби – звернутися до психотерапевта.