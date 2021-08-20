Нове дослідження

Вчені провели в соціальних мережах опитування, яке присвячене впливу COVID-19 і пов'язані з ним обмеження відбилися на режимі сну. У дослідженні взяв участь 991 особа віком від 18 до 80 років з 78 країн.

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Як пандемія вплинула на сон людей

  • У 56,5% респондентів є клінічні симптоми безсоння.
  • У 65% виявили ознаки депресії.
  • Ще 20% повідомили про складнощі із засипанням і погіршенні якості сну.
  • Жінки в порівнянні з чоловіками частіше страждали від цієї проблеми.
  • Майже дві третини людей відчувають так званий синдром затримки фази сну, який характеризується більш пізнім, ніж зазвичай, засипанням і пробудженням з неможливістю змістити час сну. У цьому випадку також зміщується ритм вироблення гормонів.
  • Багато учасників дослідження зізналися, що стали частіше бачити кошмари.

Кожен десятий учасник дослідження повідомив, що під час пандемії став спати більше, ніж раніше. Однак в більшості випадків це було пов'язано з серйозними негативними змінами, наприклад, з втратою роботи, труднощами працевлаштування і сімейними проблемами.

У 5% респондентів вчені виявили найсерйозніші порушення сну, які включали безсоння, кошмарні сновидіння, денну сонливість.

Як покращити сон

Джерело: NHS

  • Обмежити вплив стресових новин, пов’язаних з коронавірусом;⠀
  • Зменшити споживання алкоголю;
  • Уникати використання гаджетів у ліжку перед сном та одразу після підйому;
  • Збалансовано харчуватися;
  • Бути фізично активним;
  • За потреби – звернутися до психотерапевта.