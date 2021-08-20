Нове дослідження

Вчені провели в соціальних мережах опитування, яке присвячене впливу COVID-19 і пов'язані з ним обмеження відбилися на режимі сну. У дослідженні взяв участь 991 особа віком від 18 до 80 років з 78 країн.

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Як пандемія вплинула на сон людей

У 56,5% респондентів є клінічні симптоми безсоння.

У 65% виявили ознаки депресії.

Ще 20% повідомили про складнощі із засипанням і погіршенні якості сну.

Жінки в порівнянні з чоловіками частіше страждали від цієї проблеми.

Майже дві третини людей відчувають так званий синдром затримки фази сну, який характеризується більш пізнім, ніж зазвичай, засипанням і пробудженням з неможливістю змістити час сну. У цьому випадку також зміщується ритм вироблення гормонів.

Багато учасників дослідження зізналися, що стали частіше бачити кошмари.

Кожен десятий учасник дослідження повідомив, що під час пандемії став спати більше, ніж раніше. Однак в більшості випадків це було пов'язано з серйозними негативними змінами, наприклад, з втратою роботи, труднощами працевлаштування і сімейними проблемами.

У 5% респондентів вчені виявили найсерйозніші порушення сну, які включали безсоння, кошмарні сновидіння, денну сонливість.

Як покращити сон

Джерело: NHS