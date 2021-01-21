Соціальне дистанціювання і робота з дому допомагають зупинити поширення коронавірусу. Водночас вони сприяють сидячого способу життя, який збільшує захворюваність на цукровий діабет 2 типу та смертність.

У журналі Frontiers in Endocrinology вчені розповіли, що буде, якщо не підтримувати фізичну активність під час пандемії.

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Цукровий діабет 2 типу – хвороба, яка пов'язана з ризиком важкого перебігу COVID-19. Водночас заходи профілактики коронавірусної інфекції – локдауни, соціальне дистанціювання – здатні збільшувати ризик розвитку діабету і цукрових хвороб. Ендокринологи побоюються, що це замкнене коло може призвести до великої кількості смертей.

Вплив фізичної активності на розвиток діабету

Недостатня фізична активність – одна з найважливіших причин цукрового діабету 2 типу. Вона відповідальна за 7,2% випадків цієї хвороби та 9,4% випадків смерті від всіх причин.

Вчені врахували дані про те, як впливає гіподинамія на ризик діабету і то, як змінюється спосіб життя людей при локдауні. Згідно з їхніми розрахунками, якщо ситуація не зміниться, то кількість випадків діабету внаслідок недостатньої фізичної активності до 9,6% (1,11 мільйона випадків на рік) і кількість смертей, пов'язаних з цією причиною – до 12,5% (1,7 мільйона смертей на рік).

Скільки треба рухатися

Недостатня фізична активність означає її невідповідність рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я – 150-300 хвилин легких вправ або 75-150 хвилин інтенсивних вправ в тиждень.

Водночас достатній рівень фізичної активності не скасовує вплив сидячого способу життя. Вчені нагадують, що він шкідливий навіть для здоров'я тих, хто виконує рекомендації ВООЗ. Людям, які постійно сидять за комп'ютером вони рекомендують робити перерви щопівгодини й робити легкі вправи, розтягуватися.