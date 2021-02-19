Через коронавірус у всьому світі могло бути втрачено понад 20,5 мільйонів років життя. При цьому на саму смерть в середньому припадає 16 років.

Втрачені роки життя – це різниця між віком людини на момент смерті і її очікуваною тривалістю життя. У сильно постраждалих країнах від COVID-19 кількість втрачених років життя може бути у 9 разів вищою, ніж через сезонний грип.

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Вчені оцінили ВРЖ від COVID-19 за допомогою аналізу даних про більш ніж 1 279 866 померлих у 81 країні. Окрім цього, з цих країн використали дані про очікувану тривалість життя і прогнози загального числа смертей від коронавірусу.

Результати аналізу:

За оцінками авторів, в цілому через коронавірус людство могло втратити 20 507 518 років життя. І це з урахуванням лише тих пацієнтів, яких врахували в це дослідження. Також 16 років зайняла сама смерть.

Із загальної кількості втраченої тривалості життя 44,9% припадає на людей віком 55 до 75 років,

30,2% – на людей, молодше 55

25% – на людей старше 75 років.

Окрім цього, рівень втрачених років життя на 44% був вищим у чоловіків, ніж у жінок.

Вплив інших хвороб на втрачені роки життя

У порівнянні з іншими поширеними в усьому світі причинами смерті, ВРЖ пов'язані з COVID-19 у 2 – 9 разів частіше, ніж з сезонним грипом. Але від чверті до половини менше, ніж з серцевими захворюваннями.

Автори попереджають, що результати слід розуміти в контексті безперервної пандемії. Вони надають моментальний знимок можливих впливів COVID-19 на втрачені роки життя станом на 6 січня 2021 року.

Оцінки ВРЖ можуть бути завищеними або заниженими через складність точної реєстрації смертей, пов'язаних з COVID-19.