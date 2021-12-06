Так, у 2020 році у світі зросла смертність від малярії. Все через "збої" в системі охорони здоров'я низки країн внаслідок боротьби з коронавірусом.

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У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) також відзначили, що кількість хворих на цю небезпечну інфекцію значно зросла. У відомстві навіть виступили із відповідною доповіддю.

Статистика хворих на малярію вражає

Згідно з даними ВООЗ, у 2020 році на малярію захворіли приблизно 241 мільйона осіб.

Померли від інфекції майже 627 тисяч хворих.

Довідка. У порівнянні з 2019 роком кількість тих, що заразилися інфекцією зросла на 14 мільйонів. Тоді як померлих – на 69 тисяч.

Причина – збої в системі охорони здоров'я

Приблизно дві третини з додаткових смертей від захворювання (а це 47 тисяч) були пов'язані зі збоями в системі охорони здоров'я низки країн через пандемію коронавірусу. Тобто на тлі боротьби з COVID-19 скоротили заходи щодо запобігання, діагностування та лікування малярії, підкреслили в організації.

Ситуація могла б бути гіршою, – ВООЗ

Ще на початку пандемії коронавірусу в організації прогнозували, що в деяких країнах Африки кількість смертей від малярії може зрости вдвічі. Тож ситуація з малярією "могла бути гіршою".

До слова, у 2020 році на Африканському континенті зафіксували 95% всіх виявлених випадків малярії і 96% летальних випадків. При цьому 80% смертей від інфекції припадає на дітей у віці до 5 років.

Малярія – що це? Це одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань у світі. Воно найчастіше передається в організм людини через укус комарів та часто призводить до летальних випадків.



Чому малярія така небезпечна: симптоми, профілактика та лікування / Інфографіка 24 каналу