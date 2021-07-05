Через пандемію у дітей у два рази частіше виникає діабет

Вчені визнали, що небезпека коронавірусу для дітей була сильно недооцінена: вони заражаються набагато частіше, ніж вважалося раніше, при цьому COVID-19 може викликати серйозні ускладнення. На жаль, безпосереднє інфікування не єдиний несприятливий фактор пандемії.

Пандемія та діабет в дітей

В ході конференції Американської діабетичної асоціації медики дитячої лікарні в Луїзіані повідомили, що у 2019 році діти з вперше діагностованим цукровим діабетом 2 типу становили 0,27% всіх пацієнтів. Однак з березня по грудень 2020 року цей показник зріс до 0,62%.

Також на тему: Особливості лікування цукрового діабету у хворих COVID-19

За їхніми словами, у маленьких пацієнтів, госпіталізованих з діабетом під час пандемії, клінічні показники були гіршими в порівнянні з іншими дітьми в попередні роки: у тих, хто потрапляє в стаціонари вищий рівень цукру в крові та частіше зневоднення.

Схожі дані представили медики лікарні Дитячої національної лікарні у Вашингтоні: у порівнянні з 2019 роком під час пандемії приріст пацієнтів з уперше виявленим діабетом 2 типу склав 189%, і у більшості дітей стан було помітно гіршим.

Чому пандемія впливає на діабет

У більшість цих дітей не було COVID-19, що показали результати тестування на антитіла та опитування батьків.

На думку фахівців, зіграли роль інші важливі чинники: під час численних обмежень, коли багато шкіл перейшли на дистанційне навчання, фізична активність у дітей значно знизилася.

Це сприяло збільшенню ваги й ожирінню.

Крім того, через складнощі з плановим оглядом багато батьків могли відкладати обстеження молодших членів сім'ї, тому симптоми діабету залишилися непоміченими.

Ці результати підтверджують важливість підтримки здорового способу життя у дітей навіть в таких складних обставинах,

– наголосили автори дослідження.