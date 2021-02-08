COVID-19 не тільки скоротив обсяги планової медичної допомоги в багатьох країнах, але і поставив на паузу розробку нових ліків, в тому числі проти раку. Вчені стурбовані: пандемія одного разу закінчиться, а боротьба з онкозахворюваннями може сильно ускладнитися.

Після того, як COVID-19 почав стрімко поширюватися по світу, багато наукових інститутів і організації мобілізували свої ресурси для дослідження вірусу.

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Пандемія вдарила по лікуванню раку

Так, протягом останніх 40 місяців у різних країнах проводилося 1440 клінічних випробувань нових препаратів для лікування онкозахворювань, і тільки 191 робота стартувала під час пандемії.

Загальна кількість досліджень нових методів лікування раку скоротилася в усьому світі на 60%. За підрахунками Американського товариства клінічної онкології (ASCO), в США призупинено 50% клінічних випробувань, як нових, так і триваючих. Це пов'язано не тільки з різкою зміною пріоритетів через пандемію, а й з тим, що висока захворюваність ускладнила набір учасників випробувань.

Пандемія закінчиться, а рак як і раніше буде з нами. Нам потрібно зробити все можливе, щоб якомога швидше відновити розробку нових методів лікування онкозахворювань,

– зазначають науковці.

Чому це важливо

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в найближчі 20 років кількість випадків онкологічних захворювань у світі збільшиться на 60%, і найбільше зростання відбудеться в державах з низьким і середнім рівнем доходу.

Цим країнам доводиться направляти й без того обмежені ресурси охорони здоров'я на боротьбу з інфекційними захворюваннями та підтримки материнства і дитинства. Тому для повноцінної профілактики, діагностики та лікування раку просто не залишається коштів.