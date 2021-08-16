У дослідженні беруть участь понад 70 тисяч жителів Великобританії від 18 років до похилого віку. Добровольці розповіли про те, як COVID-19 в різний час вплинув на їхні стосунки з партнерами, колегами та сусідами.

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Негативний вплив пандемії на стосунки між людьми

Чверть учасників (25%) повідомили про те, що за цей час у них погіршилися відносини з партнером, ще чверть зізналися в труднощах взаємодії з колегами та керівництвом.

Більше однієї п'ятої британців (22%) пережили повний розрив сімейних, робочих і навіть сусідських відносин.

Примітно, що подібні проблеми люди 18 – 29 років відчувають майже в три рази частіше у порівнянні з британцями від 60 років і старше – 35% проти 12%.

На думку авторів дослідження, ці цифри наочно ілюструють непропорційний вплив на різні вікові групи. Молоді люди набагато частіше переживають через втрату роботи, хиткого фінансового становища і вимушеної ізоляції, яка, очевидно, сильно впливає на відносини з близькими.

Позитивний вплив пандемії на стосунки між людьми

Однак є і хороші новини: близько половини (46%) молодих людей повідомили, що за минулий рік їхні відносини партнером значно покращилися. Ця тенденція набагато слабша в старших вікових групах: про зміцнення сім'ї заявили 27% людей 30 – 59 років, а серед добровольців від 60 років – лише 21%.