Вакцинація щотримісяці
Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Саджида Джавіда у Twitter. За його словами, він погоджується з рекомендацією Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JСVI), який рекомендував зменшити термін між основним курсом вакцинації від COVID-19 та ревакцинацією.
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Я попросив JCVI терміново розглянути способи розширення програми вакцинації після появи нового штаму Омікрон. Я підтримую їхню рекомендацію наполовину зменшити інтервал для ревакцинації з шести до трьох місяців,
– сказав міністр.
За його словами, кількість підтверджених випадків штаму Омікрон у Великій Британії досягла 11, ще два виявлені в Англії. Нові правила переглянуть через три тижні, якщо виявиться, що новий штам не небезпечніший, ніж варіант Дельта.
Що зараз відомо про Омікрон
Джерело: ВООЗ
- Новий штам Омікрон, який виник у Південній Африці, викликає занепокоєння.
- Наразі зросла захворюваність серед молодих людей у Південній Африці саме цим штамом. Але невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші фактори.
- Зросла кількість госпіталізацій. Чи це через штам, чи через збільшення захворюваності, поки невідомо. Лікарка Анжеліка Коетзее, президентка асоціації лікарів Південної Африки стверджує, що захворювання перебігає легше.
- Є дані, що імунітет від попереднього захворювання іншими штамами не ефективний, і можна повторно заразитися.
- ПЛР тести ефективні, а от швидкі тести – невідомо.