Вакцинація щотримісяці

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Саджида Джавіда у Twitter. За його словами, він погоджується з рекомендацією Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JСVI), який рекомендував зменшити термін між основним курсом вакцинації від COVID-19 та ревакцинацією.

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Я попросив JCVI терміново розглянути способи розширення програми вакцинації після появи нового штаму Омікрон. Я підтримую їхню рекомендацію наполовину зменшити інтервал для ревакцинації з шести до трьох місяців,

– сказав міністр.

За його словами, кількість підтверджених випадків штаму Омікрон у Великій Британії досягла 11, ще два виявлені в Англії. Нові правила переглянуть через три тижні, якщо виявиться, що новий штам не небезпечніший, ніж варіант Дельта.

Що зараз відомо про Омікрон

Джерело: ВООЗ