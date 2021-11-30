Через штам Омікрон Велика Британія переходить на вакцинацію кожні 3 місяці

У Великій Британії через виникнення нового штаму коронавірусу Омікрон зменшують термін ревакцинації. Замість повторного щеплення через пів року, його робитимуть кожні три місяці.

Вакцинація щотримісяці

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Саджида Джавіда у Twitter. За його словами, він погоджується з рекомендацією Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JСVI), який рекомендував зменшити термін між основним курсом вакцинації від COVID-19 та ревакцинацією.

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Я попросив JCVI терміново розглянути способи розширення програми вакцинації після появи нового штаму Омікрон. Я підтримую їхню рекомендацію наполовину зменшити інтервал для ревакцинації з шести до трьох місяців,

– сказав міністр.

За його словами, кількість підтверджених випадків штаму Омікрон у Великій Британії досягла 11, ще два виявлені в Англії. Нові правила переглянуть через три тижні, якщо виявиться, що новий штам не небезпечніший, ніж варіант Дельта.

Що зараз відомо про Омікрон

Джерело: ВООЗ