Через штам Омікрон Велика Британія переходить на вакцинацію кожні 3 місяці
Джерело:The Guardian
У Великій Британії через виникнення нового штаму коронавірусу Омікрон зменшують термін ревакцинації. Замість повторного щеплення через пів року, його робитимуть кожні три місяці.
Вакцинація щотримісяці
Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Саджида Джавіда у Twitter. За його словами, він погоджується з рекомендацією Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JСVI), який рекомендував зменшити термін між основним курсом вакцинації від COVID-19 та ревакцинацією.
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Я попросив JCVI терміново розглянути способи розширення програми вакцинації після появи нового штаму Омікрон. Я підтримую їхню рекомендацію наполовину зменшити інтервал для ревакцинації з шести до трьох місяців,
– сказав міністр.
За його словами, кількість підтверджених випадків штаму Омікрон у Великій Британії досягла 11, ще два виявлені в Англії. Нові правила переглянуть через три тижні, якщо виявиться, що новий штам не небезпечніший, ніж варіант Дельта.
Що зараз відомо про Омікрон
Джерело: ВООЗ
- Новий штам Омікрон, який виник у Південній Африці, викликає занепокоєння.
- Наразі зросла захворюваність серед молодих людей у Південній Африці саме цим штамом. Але невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші фактори.
- Зросла кількість госпіталізацій. Чи це через штам, чи через збільшення захворюваності, поки невідомо. Лікарка Анжеліка Коетзее, президентка асоціації лікарів Південної Африки стверджує, що захворювання перебігає легше.
- Є дані, що імунітет від попереднього захворювання іншими штамами не ефективний, і можна повторно заразитися.
- ПЛР тести ефективні, а от швидкі тести – невідомо.