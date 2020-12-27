Опублікували результати найдетальнішого наразі дослідження про вплив антитіл на тяжкість перебігу коронавірусу. Виявилось, що важливі не лише антитіла, а те, яку частину коронавірусу вони атакують. У всіх, хто важко перехворів COVID-19 або помер від нього, антитіла атакували переважно оболонку вірусу, а не шиповидний білок.

Також дослідження Стенфордського університету підтвердило, що антитіла практично зникають в організмі перехворілих максимум через 4 місяці, пише медичний журнал Science Daily.

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Як проводили дослідження

Дослідники вивчили 254 людини з безсимптомним, легким або важким захворюванням COVID-19, які були виявлені або в ході планового тестування, або при перевірці стану здоров'я в Stanford Health Care, або звернулися в клініку з симптомами COVID-19.

25 хворих – лікувалися амбулаторно;

42 – були госпіталізовані;

37 – лікувалися у відділенні інтенсивної терапії;

25 – померли від коронавірусу.

Проаналізувавши всі дані, дослідники виявили, що у всіх людей з важким перебігом COVID-19 було низьке співвідношення антитіл, що впливають на шиповидний білок, за допомогою якого вірус проникає в людську клітину, в порівнянні з кількістю антитіл, що атакують зовнішню оболонку вірусу.

Яким чином спрацьовують антитіла

SARS-CoV-2 прикріплюється до клітини людини за допомогою шипів. Антитіла можуть спрацьовувати у двох варіаціях:

Антитіла, які розпізнають і зв'язують ці білки, блокують їх здатність з'єднуватися з рецептором ACE2 на клітинах реципієнта і запобігають зараженню. Тоді як інші антитіла, які розпізнають інші компоненти вірусу, не перешкоджають поширенню коронавірусу.

Далі вчені проаналізували рівні трьох типів антитіл – IgG, IgM і IgA – і пропорції антитіл, націлені на вірусний шиповидний білок або внутрішню оболонку вірусу.

Вони також виміряли рівні вірусного генетичного матеріалу в зразках носоглотки і крові пацієнтів. А також оцінили ефективність антитіл в запобіганні зв'язування шиповидного білка з ACE2 в лабораторних умовах.



Антитіла діють у 2 ключах й від цього залежить важкість перебігу коронавірусу / Фото Science Daily

Результати дослідження

Вчені виявили, що тяжкість захворювання корелює з пропорцією антитіл, які розпізнають шиповидний білок.

У людей з легкими симптомами захворювання був найвищий відсоток таких антитіл, а у тих, хто помер від COVID-19, було більше антитіл, які розпізнавали інші частини вірусу.

Повторні інфікування можливі

Дослідження також підтвердило закономірність, яку виявили раніше в попередніх дослідженнях: у людей з безсимптомним і легким захворюванням в цілому рівень антитіл виявився нижчим, ніж у людей з важкою формою коронавірусу.

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А після одужання рівні антитіл IgM і IgA неухильно знижувалися до низьких або зовсім невизначених рівнів у більшості пацієнтів впродовж періоду від 1 до 4 місяців після появи симптомів захворювання.

Рівні антитіл IgG також значно падали, що говорить про те, що більшість людей, які перехворіли можуть знову інфікуватися коронавірусом вже через 2 – 3 місяці після одужання.