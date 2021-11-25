Вчені з організації Leumit Health Services у Тель-Авіві (Ізраїль), Аріельського та Тель-Авівського університетів, Університету імені Бен-Гуріона в Негеві та також Національного інституту раку Меріленде (США) провели великомасштабне дослідження, в якому проаналізували зв'язок між часом, який пройшов з дня введення другого компонента вакцини Pfizer та ризиком зараження коронавірусом.
До теми Як коронавірус впливає на серце
У вибірку увійшли 83 057 повнолітніх співробітників Leumit Health Services – великого національного постачальника медичних послуг в Ізраїлі.
З 15 травня по 17 вересня цього року (як мінімум через 3 тижні після повного курсу вакцинації) вони здали ПЛР-тести на коронавірус. COVID-19 в їхніх історіях хвороби не було, ревакцинацію ніхто не проходив. Когорту розділили на 3 вікові групи: старше 60 років, 40 – 59 та 18 – 39 років.
Крім того, вчені зібрали інформацію про основні захворювання, які можуть вплинути на ймовірність зараження: цукровий діабет, гіпертонію, астму, хронічну обструктивну хворобу легень, ішемічну хворобу серця, наявність злоякісних новоутворень та хронічну хворобу нирок.
Результати дослідження:
- У результаті в 7 973 (9,6%) людей виявили коронавірус. Аби врахувати варіації у швидкості інфікування, автори роботи зіставили дані цих людей із негативним контролем — тобто учасниками такого ж віку та тієї ж етнічної групи, які пройшли тестування в той самий час, але отримали негативний результат. Співвідношення становило 1 до 5.
- У всіх вікових групах 1,3% учасників із попередньо підібраної когорти отримали позитивний результат тесту через 21 – 89 днів після другої дози, але показник збільшився до 2,4% через 90 – 119 днів; 4,6% - через 120 – 149 днів; 10,3% – через 150 – 179 днів; 15,5% – через 180 днів і більше.
У порівнянні з першими 90 днями після вакцинації ми виявили підвищений ризик інфікування: у 2,37 раза – через 90 – 119 днів; у 2,66 раза – через 120 – 149 днів; у 2,82 раза – через 150 – 179 днів, у 2,82 раза – через 180 днів і більше… Більшість нових інфекцій спровокував штам Дельта (B.1.617.2) SARS-CoV-2: 93% зі 113 ізолятів, відправлених на секвенування,
– йдеться в дослідженні.
Два уколи з інтервалом у 3 тижні давали кращий захист від зараження ніж один, а на імунну відповідь впливали зміни, пов'язані з віком.
Зауважимо, що люди, які вакцинувалися проти коронавірусу, мають певний захист від інфікування. Але розробники не дають 100% гарантій. Найважливіше те, що вакцинація значно знижує ризик серйозних клінічних наслідків COVID-19, госпіталізації та смерті.