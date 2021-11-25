Вчені з організації Leumit Health Services у Тель-Авіві (Ізраїль), Аріельського та Тель-Авівського університетів, Університету імені Бен-Гуріона в Негеві та також Національного інституту раку Меріленде (США) провели великомасштабне дослідження, в якому проаналізували зв'язок між часом, який пройшов з дня введення другого компонента вакцини Pfizer та ризиком зараження коронавірусом.

До теми Як коронавірус впливає на серце

У вибірку увійшли 83 057 повнолітніх співробітників Leumit Health Services – великого національного постачальника медичних послуг в Ізраїлі.

З 15 травня по 17 вересня цього року (як мінімум через 3 тижні після повного курсу вакцинації) вони здали ПЛР-тести на коронавірус. COVID-19 в їхніх історіях хвороби не було, ревакцинацію ніхто не проходив. Когорту розділили на 3 вікові групи: старше 60 років, 40 – 59 та 18 – 39 років.

Крім того, вчені зібрали інформацію про основні захворювання, які можуть вплинути на ймовірність зараження: цукровий діабет, гіпертонію, астму, хронічну обструктивну хворобу легень, ішемічну хворобу серця, наявність злоякісних новоутворень та хронічну хворобу нирок.

Результати дослідження:

У результаті в 7 973 (9,6%) людей виявили коронавірус. Аби врахувати варіації у швидкості інфікування, автори роботи зіставили дані цих людей із негативним контролем — тобто учасниками такого ж віку та тієї ж етнічної групи, які пройшли тестування в той самий час, але отримали негативний результат. Співвідношення становило 1 до 5.

У всіх вікових групах 1,3% учасників із попередньо підібраної когорти отримали позитивний результат тесту через 21 – 89 днів після другої дози, але показник збільшився до 2,4% через 90 – 119 днів; 4,6% - через 120 – 149 днів; 10,3% – через 150 – 179 днів; 15,5% – через 180 днів і більше.

У порівнянні з першими 90 днями після вакцинації ми виявили підвищений ризик інфікування: у 2,37 раза – через 90 – 119 днів; у 2,66 раза – через 120 – 149 днів; у 2,82 раза – через 150 – 179 днів, у 2,82 раза – через 180 днів і більше… Більшість нових інфекцій спровокував штам Дельта (B.1.617.2) SARS-CoV-2: 93% зі 113 ізолятів, відправлених на секвенування,

– йдеться в дослідженні.

Два уколи з інтервалом у 3 тижні давали кращий захист від зараження ніж один, а на імунну відповідь впливали зміни, пов'язані з віком.

Основні висновки науковців: вакцина від Pfizer допомагає не захворіти в перші місяці після вакцинації, але згодом рівень антитіл у деяких людей знижується. Вчені нагадали, що багато країн вже оголосили ревакцинацію населення. І, зважаючи на дослідження, така стратегія небезпідставна.

Зауважимо, що люди, які вакцинувалися проти коронавірусу, мають певний захист від інфікування. Але розробники не дають 100% гарантій. Найважливіше те, що вакцинація значно знижує ризик серйозних клінічних наслідків COVID-19, госпіталізації та смерті.