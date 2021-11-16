Після щеплення проти коронавірусу починає поступово формуватися імунна відповідь: перша доза вакцини його запускає, а друга посилює. Іноді після вакцинації підвищується температура тіла, виникають біль у суглобах та м'язах, загальна слабкість та біль у місці ін'єкції.

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Ці симптоми нормальні й вважаються ознакою того, що в організмі запускається імунна відповідь. Але якщо побічних ефектів немає, це не означає, що імунітет не формується.

Як діє імунітет проти коронавірусу

Приблизно через два-три тижні після першого щеплення В-лімфоцити починають виробляти антитіла. В-лімфоцити влаштовані так, що пам'ятатимуть, як боротися з вірусом.

Вважається, що лише рівень антитіл у крові не показує ступінь захисту організму. Крім них, імунну відповідь забезпечують Т-клітини "пам'яті" – вони впізнають та атакують інфіковані клітини. Це називається клітинним імунітетом. Він теж захищає організм від коронавірусу, якщо вже сформувалася імунна відповідь і людина стикається зі збудником після вакцинації.

У різних вакцин може бути різний принцип дії, але вони працюють так, що в організмі зберігається запас захисних Т- та В-лімфоцитів. При повторному контакті з коронавірусом клітини одразу реагують та запускають імунні реакції, щоб нейтралізувати вірус.

Коли з'являється імунітет після вакцинації

Зазвичай організм виробляє Т-лімфоцити та В-лімфоцити через кілька тижнів після вакцинації. Тому є ризик, що людина може заразитися коронавірусом безпосередньо до або відразу після вакцинації, тому що вакцині не вистачило часу, щоб забезпечити захист.

Якщо після введення другого компонента вакцини пройшло менше двох тижнів, вважається, що людина захищена не повністю і потрібно дотримуватись заходів профілактики.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу