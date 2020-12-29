Через снігопади Італія не може отримати наступну партію вакцини проти коронавірусу
В Італію не можуть доставити нову партію вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech через негоду в Європі.
Так, через снігопад у Бельгії застрягла партія з 470 тисяч доз вакцин, яка не може потрапити до Італії. Про це повідомляє агенція ANSA.
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Після того, як нова партія вакцини проти коронавірусу буде доставлена, її розвезуть по лікарнях та будинках для літніх людей.
Крім того, всі медичні заклади в Італії будуть додатково посилені охороною поліції під час розвантаження партій вакцин.
Раніше компанія Pfizer вже відклала поставки нової партії вакцини в Іспанію на один день. Причиною стали логістичні труднощі. Нагадаємо, що вакцинація в країнах Євросоюзу стартувала 27 грудня.
Коронавірус в Італії: що відомо
- Італія – перша європейська країна, яка постраждала від глобальної пандемії.
- Загалом з початку пандемії коронавірусу в Італії станом на 29 грудня захворіло 2 056 277 людей. 72 370 пацієнтів померли від ускладнень, 1 408 686 – одужали.
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