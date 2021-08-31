Через спалах загадкової лихоманки в Індії закривають школи

В індійському штаті Уттар-Прадеш вирішили скасувати всі заняття в школах з 1 по 8 клас. Причина цьому – спалах загадкової лихоманки, яка забирає життя дітей.

Епіцентром спалаху хвороби став округ Фірозабад. У цьому регіоні від спалаху незрозумілої лихоманки померли вже 32 дитини.

До теми Від загадкової лихоманки в Індії померло 68 людей, більшість з них – діти

Тож школярі з 1 по 8 клас не відвідуватимуть школи щонайменше до 6 вересня 2021 року. Головний міністр штату Йоги Адітьянатх розповів, що станом на 31 серпня від недуги у Фірозабаді померли 32 дитини й 7 дорослих.

Що відомо про спалах хвороби

Джерело: Times of India

Відомо, що за минулий тиждень від загадкової хвороби у штаті Уттар-Прадеш померли 68 людей, 40 з яких – діти. Всі пацієнти проходять тестування на коронавірус і поки що жодний випадок загадкової хвороби не був пов'язаний з COVID-19.

Велику кількість випадків захворювання зареєстрували в районах Агра, Матхура, Майнпурі, Ця та Касгандж, причому найбільше постраждав район Фірозабад.

Пацієнтів з вірусною лихоманкою приймають в COVID-палати. Діти, що виживають, зазвичай одужують за 2 тижні.

Тим часом в Індії готуються до погіршення ситуації через високу вологість та погані санітарні умови.

Симптоми невідомої вірусної лихоманки: