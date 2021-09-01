Через спеку в Україні зросла надлишкова смертність, – НАН

1 вересня 2021 , 13:01
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Джерело:

НАН України

Аномальна літня спека в Україні могла спричинити зростання рівня смертності. Зокрема, у червні 2021 року померло на 4,1 тисяча (на 9,2%) більше людей, ніж у середньому за цей період у 2015 – 2019 роках.

При цьому летальних випадків внаслідок COVID-19 зареєстрували 1,4 тисячі.

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Відзначимо вплив спекотної погоди у червні 2021 року, яка, ймовірно, причетна до близько тисячі випадків надлишкової смертності,
– йдеться в огляді.

За даними науковців, на тлі її неоднозначної природи послабилася лінійна залежність між регіональною надлишковою смертністю та кількістю летальних випадків при COVID-19.

В Україні зросла надлишкова смертність / Інфографіка НАН

Загальна смертність найбільше зросла у столиці – на 21,3%, у порівнянні з середнім рівнем березня 2015 – 2019 років.

Київ є одним із небагатьох міст України, де смертність має багаторічну тенденцію до зростання,
– зазначили вчені.

Які області мають найгіршу тенденцію / Інфографіка НАН

Що таке надлишкова смертність?

Це різниця між смертністю від усіх причин під час пандемії та історичними середніми показниками. Цей показник нівелює відмінності між країнами щодо того, як рахувати померлих саме від коронавірусу. 
Автор: Анастасія Лукашевська