Через спеку в Україні зросла надлишкова смертність, – НАН

Аномальна літня спека в Україні могла спричинити зростання рівня смертності. Зокрема, у червні 2021 року померло на 4,1 тисяча (на 9,2%) більше людей, ніж у середньому за цей період у 2015 – 2019 роках.

При цьому летальних випадків внаслідок COVID-19 зареєстрували 1,4 тисячі.

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Відзначимо вплив спекотної погоди у червні 2021 року, яка, ймовірно, причетна до близько тисячі випадків надлишкової смертності,

– йдеться в огляді.

За даними науковців, на тлі її неоднозначної природи послабилася лінійна залежність між регіональною надлишковою смертністю та кількістю летальних випадків при COVID-19.

В Україні зросла надлишкова смертність / Інфографіка НАН

Загальна смертність найбільше зросла у столиці – на 21,3%, у порівнянні з середнім рівнем березня 2015 – 2019 років.

Київ є одним із небагатьох міст України, де смертність має багаторічну тенденцію до зростання,

– зазначили вчені.

Які області мають найгіршу тенденцію / Інфографіка НАН