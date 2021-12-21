Дослідники проаналізували дані двох мільйонів людей в Шотландії і 42 мільйонів людей в Бразилії, які були щеплені вакциною AstraZeneca.

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Ефективність вакцини AstraZeneca

У Шотландії після отримання другої дози, ймовірність потрапити в лікарню або померти від COVID-19 зросла приблизно в п'ять разів через майже п'ять місяців після подвійної вакцинації.

Зниження ефективності вперше проявляється приблизно через три місяці, коли ризик госпіталізації та смерті вдвічі перевищує у порівнянні з першими тижнями після вакцинації.

Ризик збільшується втричі лише через чотири місяці після другої дози вакцини.

Схожі цифри спостерігалися і для Бразилії. Дослідники змогли порівняти дані між Шотландією та Бразилією, оскільки у них був подібний інтервал між дозами – 12 тижнів – і початковий пріоритет щодо вакцинованих – людей із найвищим ризиком ускладнень та медичних працівників.

Дослідження також оцінювало ефективність вакцини через подібні двотижневі інтервали, порівнюючи результати цих людей з невакцинованими.

Але експерти попередили, що до цих цифр слід ставитися з обережністю, бо важко порівнювати невакцинованих людей з вакцинованими з однаковими характеристиками, особливо серед старших вікових груп, яких вакцинували найбільше.

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