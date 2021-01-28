Через який час після смерті людина дійсно мертва: нові дані

Після того, як лікарі фіксують смерть людини, її серце може подавати ознаки життя. Однак це не дає надії на те, що воно заб'ється знову.

Джерело: New England of Medicine

Чому важливо знати точний час смерті

При посмертному донорстві у померлої людини беруть здорові органи й трансплантують тим, хто їх потребує. Родині померлого, яка дає дозвіл на це, важливо знати, чи дійсно померла близька людина. Довіра до лікарів допомагає людям прийняти усвідомлене рішення.

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Після зупинки кровообігу медична можливість посмертного донорства існує протягом короткого проміжку часу між констатацією смерті та забором органів. Водночас існує думка, що люди нерідко повертаються до життя через хвилини після того, як їх офіційно оголосили мертвими. Наукових відомостей про те, через який час після зупинки серця смерть необоротна, було порівняно небагато.

Як відбувалося дослідження

Міжнародна група вчених з 2014 року збирала дані про те, які ознаки життя подає тіло людини після того, як лікарі припиняють штучне життєзабезпечення. Дослідження проводилося в США, Чехії та Канаді. У нього були залучені тільки ті люди, які помирали та їхні родичі дали дозвіл на посмертне донорство.

У дослідженні вчені перевірили, наскільки правильні сучасні рекомендації – в різних країнах після смерті людини до забору органів очікують від 2 до 10 хвилин.

Ознаки життя після смерті

У цьому досліджень не було жодного випадку невірного визначення часу смерті. Однак виявилося, що пряма лінія на кардіограмі після смерті може виявитися не зовсім прямою. Приблизно у 14% пацієнтів вчені виявили моменти електричної активності в серці, які тривали не більше декількох секунд. Ці спалахи активності тривали менше чотирьох хвилин, вони не приводили до відновлення серцевої діяльності.

Лікарі та сім'ї повинні знати про те, що це відбувається в 14% пацієнтів. Але вони мають бути готові до того, що це не означає, що людина повернеться до життя

– резюмували науковці.